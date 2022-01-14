Володин ответил на угрозы США: "У РФ есть оружие, но мы его не используем"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на угрозы США о введении санкций против РФ. Он потребовал, чтобы Вашингтон прекратил "истеричные заявления" о новых ограничениях.

В своём Telegram-канале политик напомнил, что в ходе онлайн-переговоров президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден договорились вести содержательный диалог по гарантиям безопасности, однако члены конгресса США продолжают пугать РФ санкциями.

"У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем", — подчеркнул Володин.

Он также добавил, что санкции США уже "никого не пугают", а лишь разрушают российско-американские отношения. Политик призвал конгрессменов остановиться и не создавать себе проблемы.

"Осознавайте ответственность перед международным сообществом, многие страны которого вы ввергаете в огромные проблемы и опасности", — заключил политик.

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