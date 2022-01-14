В случае если против Северной Кореи из-за испытаний оружия введут новые санкции, в КНДР намерены дать "чёткий и решительный ответ", заявили в МИД республики.
Согласно информации ведомства, Северная Корея имеет законное право на испытания в оборонных целях.
"Мы не откажемся от наших законных прав. Если Соединенные Штаты вступят в подобную конфронтацию, нам придется ответить более решительно и четко", — цитирует сообщение МИД Центральное телеграфное агентство Кореи.
В Министерстве иностранных дел страны подчеркнули, что все заявления США расценивают как "провокацию" и намеренное нагнетание ситуации.
"Это явная провокация <…> США, чтобы поставить под сомнение наши законные действия по самообороне", — резюмировали в ведомстве.
Ранее американские власти предложили ООН ввести новые санкции против Северной Кореи из-за частых пусков баллистических ракет. По сообщению США, с сентября 2021 года КНДР выпустили шесть снарядов, что было расценено как "угроза".
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