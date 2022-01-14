Экс-министр Незалежной: украинские пенсионеры перейдут на хлеб и воду

Введение максимальной наценки на продукты в Незалежной экс-министр Минздрава страны Максим Степанов назвал бессмысленным. По мнению политика, стоимость продуктов вынудит украинских пенсионеров ограничить свой рацион хлебом и водой.

По мнению бывшего министра, Украина скатывается в "крайнюю нищету" из-за политики властей.

"То, что сейчас ввело правительство, — это, извините, мёртвому припарку. Это 10% наценка. А есть себестоимость. Так наценка, например, на хлеб, особенно на так называемые социальные сорта, никогда и не была выше 10%. Но сейчас с этой ценой на энергоносители цена будет расти, и они ничего с этим не сделают, любое предприятие будет показывать, что у него наценка 7%, 5%, 8%, а цена будет расти на 10%, 15%, 20%", — заявил экс-министр в беседе с "Украина 24".

По мнению Степанова, такая ситуация — результат "рукотворного энергокризиса". Кроме того, бывший министр подчеркнул, что лично видел, как старики вынуждены скупать пачками анальгин, чтобы принимать через день. На большее, по словам Степанова, у них просто нет денег.

"Я лично встречал бабушек, которые себе покупают 15 таблеток анальгина, чтобы принимать его через день. Парных не может принимать, потому что у неё в бюджете не хватает, а что сейчас они будут делать с этим рукотворным энергетическим кризисом, который создало наше правительство?", — пояснил Степанов. — "Все мы стали свидетелями того, что количество бедных стремительно растёт. И что будет до конца каденции Зеленского — сложно представить".

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