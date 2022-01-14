Полиция Алма-Аты: несколько человек пропали без вести после беспорядков

Семь человек пропали без вести после массовых беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Алма-Аты.

По информации ведомства, в общей сложности с 4 января 22 человека в городе числились в качестве пропавших без вести. Из них удалось найти 15 граждан.

"Местонахождение остальных семи человек устанавливается. По всем случаям заведены розыскные дела, проводятся оперативно-поисковые мероприятия", — сообщает Telegram-канал "Алматинская трагедия" со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Власти Алма-Аты призвали жителей Казахстана обращаться по поводу пропавших граждан в управления полиции районов по месту жительства.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, распространившиеся практически по всем городам. Для стабилизации ситуации президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к миротворцам ОДКБ.

В стране удалось установить правопорядок, однако режим ЧП продолжает действовать до 19 января.

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