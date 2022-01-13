В Британии принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в изнасиловании

Сына королевы Елизаветы II принца Эндрю лишили воинских званий после обвинений в изнасиловании, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Герцог Йоркский был лишён привилегий с одобрения и согласия королевы. Теперь он будет защищать себя, как частное лицо.

В августе прошлого года правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в изнасиловании. Девушка рассказала, что герцог Йоркский насильно вступил с ней в половой акт, когда ей было 17 лет. Причём в момент совершения преступления насильник знал о возрасте своей жертвы. По словам правозащитницы, инцидент произошёл в Лондоне в присутствии финансиста Джеффри Эпстина, который угрожал ей и склонял её к сексу.

Принц Эндрю неоднократно заявлял, что не насиловал Джуффре.

Ранее финансисту Эпстину было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В 2019 году суд продлил арест предпринимателю. Вскоре он покончил с собой в камере следственного изолятора.

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