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Автор Артём Пермяков

Эксперт оценил слова Борреля о связи запуска "СП-2" с ситуацией на Украине

Мир

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с Pravda. Ru оценил слова представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля о "Северном потоке-2".

Эксперт оценил слова Борреля о связи запуска "СП-2" с ситуацией на Украине

"Если говорить про такую взаимосвязь, то, мне кажется, что неоднократно европейские власти, в том числе, и сам даже Боррель, ранее заявляли о том, что это никак не связано между собой — запуск "Северного потока-2" и ситуация вокруг Украины, что решение о запуске газопровода принимает немецкий регулятор. И если выполнены соответствующие требования европейских директив, то этот проект должен быть запущен. Если какие-то требования из этих директив не будут выполнены, то, соответственно, необходимо будет предоставить время для устранения тех несогласованностей, которые возникли. Поэтому, я думаю, что это заявление исключительно такое политическое", — заявил Боррель.

Кондратьев добавил, что европейским странам выгоден запуск "Северного потока-2", а бенефициаром такой линии европейцев является "Газпром", который получает более высокие цены на рынке ЕС.

Ранее Боррель заявил, что запуск газопровода напрямую зависит от ситуации на Украине. По его мнению напряжение на границе может привести к введению санкций против России, из-за чего нельзя представить начало работы "Северного потока-2".

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