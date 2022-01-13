Депутат Выборный не исключил намеренный срыв переговоров между Россией и США

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил Pravda.Ru, что нельзя исключать того, что переговоры по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО будут сорваны из-за множественных провокаций.

"На фоне переговоров много провокаций. Они пытаются разрушить то большое начало, которое может послужить мирному разрешению конфликтов и дальнейшему совместному развитию государств. Две великие страны — Россия и США — сейчас пытаются найти общий знаменатель. Конечно, мы видим, что есть те силы, которые хотят этому помешать. Мы не можем ничего исключать", — сказал депутат.

Однако он также заметил, что у России есть ещё мощные аргументы, которые она пока не предъявила мировому сообществу. Не хотелось бы, но иногда приходится идти на более решительные меры, добавил Выборный.

"Очень надеюсь на то, что те жалкие попытки деструктивных элементов, которые пытаются помешать этому направлению, всё-таки не смогут достичь своей цели", — резюмировал политик.

Ранее в Польше заявили, что США и НАТО планируют сорвать переговоры с российской стороной о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну на Украине.

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