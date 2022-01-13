Украина нуждается в ещё большей поддержке со стороны западных партнёров. Об этом заявил глава СНБО страны Алексей Данилов.
В интервью "Украинской правде" он заявил, что Запад постоянно помогает Киеву с разной интенсивностью. По его словам, американцы могли бы предоставить государству ещё больше оружия, особенно на фоне "колоссальной" поддержки, которую получил Афганистан от США до прихода к власти Талибана*.
"В этом случае американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом", — сказал Данилов.
Он выразил надежду, что Запад и Североатлантический альянс будут и дальше взаимодействовать с Украиной в плане предоставления материальной помощи. Как подчеркнул секретарь СНБО, нужно продолжить проводить военные учения НАТО, чтобы подготовиться к возможной агрессии со стороны РФ.
* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.
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