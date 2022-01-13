Накануне, 12 января, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провёл телефонные переговоры с помощником главы США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
В своём Twitter-аккаунте Ермак сообщил, что подобные беседы проходят на регулярной основе. В среду он обсудил с советником Джо Байдена напряжённую ситуацию вокруг Украины и дальнейшие шаги по деэскалации.
Кроме того, в ходе диалога были затронуты вопросы, связанные с деятельностью "нормандской четвёрки" (РФ, Украина, Германия, Франция) по преодолению напряжённой обстановки в Донбассе.
"Ценим неизменную поддержку США", — написал Ермак.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов договариваться по Донбассу. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера, подчеркнул: какие-либо консультации по этому поводу можно организовывать только после того, как Киев начнёт выполнять Минские соглашения.
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