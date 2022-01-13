Дипломат Антонов: Россию не запугать "калечащими" санкциями США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что призывы американских политиков к введению "калечащих" антироссийский санкций и персональных ограничений против высшего руководства РФ являются провокационными и бесперспективными.

По его словам, Штаты не смогут "запугать" Россию рестрикциями (ограничениями. — Прим. ред.). Дипломат также подчеркнул в Facebook-аккаунте посольства, что, судя по всему, американцы через СМИ запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину", а сейчас сами борются с собственными фобиями.

"Причём за требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на РФ на фоне переговоров по евробезопасности", — считает Антонов.

Он добавил, что в таком давлении РФ рассматривает неспособность США аргументированно отстаивать свои позиции в ходе консультаций.

Как отметил дипломат, Россия выступает против конфронтации и намерена выстраивать равноправные отношения с американскими коллегами. Он призвал Вашингтон отказаться от угроз.

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