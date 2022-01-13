В Раде заявили, что приезд Порошенко станет "спецоперацией" против Зеленского

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, приезд бывшего президента Украины Петра Порошенко станет "спецоперацией" против действующего руководителя страны Владимира Зеленского.

В своём Telegram-канале политик заявил, что возвращение Порошенко — "пинок ленивому актёру". Как отметил Гончаренко, Зеленский сейчас редко реагирует на происходящее в мире и плохо погружён в свою работу. Однако ситуация может измениться после приезда экс-президента Украины.

"Как только вернётся Порошенко — Зеленский наконец проснётся. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента", — написал депутат Рады.

Он также добавил, что Украина уже "вышла из праздников". И только Зеленский, по мнению Гончаренко, продолжает отдыхать и не занимается политикой. Депутат предложил "немножко помочь" действующему президенту вернуться к своим непосредственным обязанностям.

Напомним, Порошенко уехал из Украины 17 декабря 2021 года и отправился в дипломатическое турне. Экс-глава государства говорил, что вернётся в родную страну ровно через месяц.

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