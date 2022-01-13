В Казахстане богатых заставят скидываться на социалку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании нового “национального фонда”, в который должны будут вносить деньги состоятельные граждане, в том числе те, кто разбогател при бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве.

Глава государства, выступая перед парламентом, пояснил, что фонд “Для народа Казахстана” будет использоваться “для решения реальных проблем в области здравоохранения, образования и социальных услуг”.

Токаев сказал, что ожидает “значимых и регулярных взносов в фонд со стороны бизнеса”, добавив:

“Благодаря первому президенту Назарбаеву в стране есть группа очень прибыльных компаний и слой людей, которые богаты даже по международным стандартам. Я думаю, что пришло время отплатить народу Казахстана и помогать ему на систематической, регулярной основе”.

Президент поручил правительству составить список компаний, которые будут пополнять фонд, и определить сумму ежегодных взносов.

Он также объявил о создании программы, направленной на повышение заработной платы в Казахстане.

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