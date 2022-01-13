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Автор Ольга Лебедева

Франция захотела, чтобы США стали частью нормандской группы

Мир

Участие США в попытках установить мир на востоке Украины следует приветствовать, и Париж поддерживает присоединение Вашингтона к нормандскому формату, призванному положить конец конфликту.

Франция захотела, чтобы США стали частью нормандской группы

С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Макрон заявил, что Франция и Германия продолжат представлять Европейский союз, но добавил, что США будут "желанным дополнением к нормандскому формату".

Напомним, переговорная группа была основана в 2014 году. В её состав вошли представители Франции, Германии, России и Украины. Цель — разрешение ситуации в Донбассе.

Группа не встречалась с 2019 года, несмотря на растущую напряжённость зоне конфликта. Предложения о том, чтобы другие государства присоединились к обсуждению, такие как США и Великобритания, высказывались уже давно, но так и не были реализованы.

"Нормандский формат остаётся в силе. Это надлежащая платформа для урегулирования кризиса на Украине. В этом контексте участие США в процессе является хорошим знаком, который мы должны приветствовать, — сказал Макрон. — Переговоры между Соединёнными Штатами и Россией продолжаются, и они касаются не только Украины, но и коллективной безопасности между двумя силами”.

Готовность Макрона подключить США знаменует собой изменение позиции Парижа. В прошлом году, выступая на 18-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва ранее предлагала пригласить США присоединиться к нормандскому формату, но Германия и Франция категорически отказались.

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Берлин закрывает «нормандский формат»
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша донбасс франция эммануэль макрон
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