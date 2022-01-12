Рогозин рекомендовал министру информации Казахстана не посещать Байконур

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рекомендовал новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не посещать Байконур.

"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", - написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о том, что возглавляемое им ведомство не будет сотрудничать с министерством информации и общественного развития Казахстана, пока им руководит Аскар Умаров.

Столь резкая реакция обусловлена прошлыми высказываниями Умарова, который в оскорбительном тоне отзывался о русских, России и Дне Победы. Эти заявления, впрочем, не помешали ему сначала стать руководителем государственного информагентства "Казинформ", затем заместителем министра информации и общественного развития Казахстана, а затем и возглавить ведомство.

Сам Умаров, впрочем, заявляет, что его демонизируют и он не является тем, "кем меня пытаются представить". Он заявил, что понимает, насколько важны союзнические отношения между Россией и Казахстаном.