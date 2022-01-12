Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рекомендовал новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не посещать Байконур.
"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", - написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о том, что возглавляемое им ведомство не будет сотрудничать с министерством информации и общественного развития Казахстана, пока им руководит Аскар Умаров.
Столь резкая реакция обусловлена прошлыми высказываниями Умарова, который в оскорбительном тоне отзывался о русских, России и Дне Победы. Эти заявления, впрочем, не помешали ему сначала стать руководителем государственного информагентства "Казинформ", затем заместителем министра информации и общественного развития Казахстана, а затем и возглавить ведомство.
Сам Умаров, впрочем, заявляет, что его демонизируют и он не является тем, "кем меня пытаются представить". Он заявил, что понимает, насколько важны союзнические отношения между Россией и Казахстаном.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.