"Я за дружбу": Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии

Министр информации Казахстана Аскар Умаров, который был назначен на этот пост накануне, ответил на своей странице в Facebook на обвинения в русофобии.

"Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы", — написал Умаров.

По его словам, он понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.

"Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями", — заявил Умаров.

Он сообщил о планах "создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом".

Новость о назначении Аскара Умарова на пост министра информации Казахстана вызвала резкую реакцию в России. В частности, глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в своем телеграм-канале, что "Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации".

Причиной столь резкой реакции стали оскорбительные заявления Аскара Умаева относительно русских, России и Дня Победы. "В бывшей метрополии всё еще пытаются вести себя на правах хозяина. Нам элементарно не дают провести деколонизацию сознания", — говорил он об отношениях с Россией.

Подобные высказывания не помешали назначения Аскара Умарова на пост руководителя государственного информагентства "Казинформ". А в августе прошлого года он был назначен заместителем министра информации и общественного развития Казахстана. Так что его нынешнее повышение до министра едва ли можно считать случайным.