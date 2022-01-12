Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова предметно договариваться по Донбассу, однако Украине сперва следует исполнить уже имеющиеся договорённости.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости переговоров по деэскалации на Донбассе.
"Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но перед тем как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договорённости. Грузить новые неисполнимые договорённости на неисполненные договорённости — не думаем, что это правильная практика ", — передаёт РИА Новости слова Пескова.
Ранее политолог Леонид Крутаков рассказал, почему Зеленский вдруг заговорил о переговорах и референдуме по Донбассу. По его мнению, украинский лидер таким образом пытается добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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