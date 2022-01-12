Песков заявил, что Россия готова разговаривать по Донбассу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова предметно договариваться по Донбассу, однако Украине сперва следует исполнить уже имеющиеся договорённости.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости переговоров по деэскалации на Донбассе.

"Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но перед тем как предметно договариваться, нужно предметно исполнить имеющиеся договорённости. Грузить новые неисполнимые договорённости на неисполненные договорённости — не думаем, что это правильная практика ", — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Ранее политолог Леонид Крутаков рассказал, почему Зеленский вдруг заговорил о переговорах и референдуме по Донбассу. По его мнению, украинский лидер таким образом пытается добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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