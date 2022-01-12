Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны

Власти Казахстана поспешили с решением о выводе миротворцев ОДКБ из страны после массовых беспорядков. Такое мнение выразил директор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин.

В эфире утреннего стрима RT "Летучка" политолог заявил, что удивился, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ за поддержку и озвучил сроки вывода союзников.

По мнению Лепёхина, из "неких приличий" нужно, чтобы миротворцы находились на территории республики на протяжении месяца или даже больше.

"Тогда ситуация не была бы столь напряжённой", — считает эксперт.

11 января Токаев сообщил, что миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, вывод миротворческого контингента начнётся через два дня. Он также подчеркнул, выступая на заседании мажилиса, что острая фаза контртеррористической операции пройдена. Во многих регионах Казахстана обстановка стабилизовалась. По предварительным данным, процесс вывода войск ОДКБ займёт не больше 10 дней.

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