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Автор Светлана Нерадовская

В Совфеде возмутились требованию Госдепа объяснить учения на территории РФ

Мир

Первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров резко отреагировал на требование США объяснить военные учения, которые проводятся на территории РФ.

В Совфеде возмутились требованию Госдепа объяснить учения на территории РФ

Ранее 12 января глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс потребовал, чтобы Россия ввиду напряжённой ситуации вокруг Украины объяснила свои учения, которые проводятся на российской же территории, или же прекратила их, вернув военных в казармы.

По мнению Джабарова, которое он озвучил "Известиям", такое требование американской стороны — это чистое "политическое хамство". По его словам, США уже полностью потеряли чувство меры в своих требованиях. Джабаров убеждён, что подобные высказывания никак не способствуют налаживанию российско-американских отношений, и на такие заявления не стоит реагировать.

"Какое ваше дело, что мы где проводим? Мы же не вмешиваемся ни в то, что проходит в штате Алабама, ни в то, что проходит в штате Невада и еще где-то. Это ваше внутреннее дело. Что вы лезете к нам?" — возмутился сенатор.

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Россия должна объяснить учения у границ Украины - Госдеп
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы госдеп сша владимир джабаров
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