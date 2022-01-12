Первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров резко отреагировал на требование США объяснить военные учения, которые проводятся на территории РФ.
Ранее 12 января глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс потребовал, чтобы Россия ввиду напряжённой ситуации вокруг Украины объяснила свои учения, которые проводятся на российской же территории, или же прекратила их, вернув военных в казармы.
По мнению Джабарова, которое он озвучил "Известиям", такое требование американской стороны — это чистое "политическое хамство". По его словам, США уже полностью потеряли чувство меры в своих требованиях. Джабаров убеждён, что подобные высказывания никак не способствуют налаживанию российско-американских отношений, и на такие заявления не стоит реагировать.
"Какое ваше дело, что мы где проводим? Мы же не вмешиваемся ни в то, что проходит в штате Алабама, ни в то, что проходит в штате Невада и еще где-то. Это ваше внутреннее дело. Что вы лезете к нам?" — возмутился сенатор.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Когда у Леонида Куравлёва возникли серьёзные проблемы со здоровьем, выяснилось, что 85-летний актёр доживал свой век в доме престарелых. Почему народного артиста РСФСР поместили в "казённое учреждение"?