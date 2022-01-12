EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Блинкен: обсуждения по Украине пройдут только при её участии
Литве так страшно жить, что там хотят призывать женщин в армию
На Украине оценили переговоры РФ и США: "Пушки молчат, это уже позитив"
Доступ в интернет в Нур-Султане не прерывается уже сутки
Около 1700 человек задержали за мародёрство и участие в беспорядках в Алма-Ате
Володин: США похожи на слона в посудной лавке, разрушающего безопасность
Гинцбург: что поможет накрыть Россию "зонтиком" от всех вариантов COVID-19
Автор Юлия Миленина

Байдена снова подвела память: он назвал президентом США Камалу Харрис

Мир

Американский лидер Джо Байден уже в третий раз публично назвал вице-президента Камалу Харрис главой США.

Как сообщает канал Fox News, накануне, 11 января, Байден выступал в Университетском центре Атланты. Говоря о совместной работе с Харрис, он оговорился и продолжил свою речь, так и не заметив ошибку.

"На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, который поделил нашу историю на "до" и "после", — сказал руководитель США.

Он рассуждал о событиях, произошедших 6 января прошлого года. В тот день Белый дом подвергся захвату митингующих граждан.

В марте и декабре 2021 года Байден уже называл Камалу Харрис "избранным президентом США". Ранее он также неправильно произнёс фамилию лидера РФ Владимира Путина, перепутал слова "вакцинация" и "эскалация".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

На кого похож Байден?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
сша джозеф байден камала харрис
Последние материалы
Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Блинкен: обсуждения по Украине пройдут только при её участии
Литве так страшно жить, что там хотят призывать женщин в армию
На Украине оценили переговоры РФ и США: "Пушки молчат, это уже позитив"
Доступ в интернет в Нур-Султане не прерывается уже сутки
Около 1700 человек задержали за мародёрство и участие в беспорядках в Алма-Ате
Володин: США похожи на слона в посудной лавке, разрушающего безопасность
Гинцбург: что поможет накрыть Россию "зонтиком" от всех вариантов COVID-19
Талибы* — соседям: верните самолёты по-хорошему
В деле о доведении до самоубийства Дмитрия Босова появился мотив?
Популярное
Шоу-бизнес
Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией

Когда у Леонида Куравлёва возникли серьёзные проблемы со здоровьем, выяснилось, что 85-летний актёр доживал свой век в доме престарелых. Почему народного артиста РСФСР поместили в "казённое учреждение"?

Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Мир. Новости мира
Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана
Дмитрий Соколов Где искать "Остров сокровищ" на карте Дмитрий Соколов Любовь Степушова Елбасы нет. Токаев развенчал культ личности Назарбаева Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Летающий автомобиль станет реальностью в 2024-м Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Захарова оценила обещание экс-главы МИД Польши "врезать по яйцам" РФ
Мир. Новости мира
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Поляки отреагировали на угрозы Сикорского "врезать по яйцам" РФ
Мир. Новости мира
Поляки отреагировали на угрозы Сикорского "врезать по яйцам" РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников