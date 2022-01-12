Байдена снова подвела память: он назвал президентом США Камалу Харрис

Американский лидер Джо Байден уже в третий раз публично назвал вице-президента Камалу Харрис главой США.

Как сообщает канал Fox News, накануне, 11 января, Байден выступал в Университетском центре Атланты. Говоря о совместной работе с Харрис, он оговорился и продолжил свою речь, так и не заметив ошибку.

"На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, который поделил нашу историю на "до" и "после", — сказал руководитель США.

Он рассуждал о событиях, произошедших 6 января прошлого года. В тот день Белый дом подвергся захвату митингующих граждан.

В марте и декабре 2021 года Байден уже называл Камалу Харрис "избранным президентом США". Ранее он также неправильно произнёс фамилию лидера РФ Владимира Путина, перепутал слова "вакцинация" и "эскалация".

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