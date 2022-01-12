Блинкен: обсуждения по Украине пройдут только при её участии

По заверению госсекретаря США Энтони Блинкена, все обсуждения насчёт Украины состоятся с её непосредственным участием. Это он пообещал в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Госсекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единственному ответственному пути продвижения вперёд, и что никаких предметных дискуссий по Украине не будет без Украины", — сообщили в госдепартаменте.

Как сообщает РИА Новости, Блинкен и Кулеба также осудили усиление военного присутствия России вблизи Украины, продолжение которого, по их мнению, "ничем не спровоцировано".

Также среди тем их разговора были итоги заседания России и США в Женеве, грядущее заседание Совета Россия — НАТО, которое состоится в Брюсселе, а также переговоры России и ОБСЕ, намеченные на 13 января в Вене.

Блинкен снова пригрозил России серьёзными экономическими мерами, которые подорвут её экономику, усилением НАТО на востоке и наращиванием военной помощи Украине в случае, если Россия "будет продолжать агрессию" в отношении Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.