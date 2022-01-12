В столице Казахстана Нур-Султане интернет работает без перебоев уже более суток. Как сообщают "Известия", работа Сети возобновилась в стране во вторник около 06:30 по местному времени (03:30 мск).
За это время происходили краткосрочные сбои, скорее всего, они связаны с возросшей нагрузкой на Сеть.
Также в столице работает мобильный интернет.
С 10 января в Казахстане снова можно снять наличные, возобновили операции с деньгами. В стране начали выдавать пенсии и пособия на почте, она будет работать при условии функционирования интернета. Банки закрыты из-за режима ЧП.
Ранее Pravda.Ru писала, что с тех пор, как в Казахстане начались массовые беспорядки на фоне повышения цен на сжиженный газ, интернет в стране работает нестабильно. Многие сайты не открывались, также недоступными были все мессенджеры.
В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты после того, как жители двух городов вышли на митинг против роста цен на сжиженный газ. Вскоре в крупнейших городах Казахстана вспыхнули беспорядки, которые сопровождались мародёрством и нападением на государственные учреждения. Власти страны ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.
По данным МВД Казахстана, жертвами беспорядков стали 17 правоохранителей. Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и стал главой Совбеза. Он попросил страны Организации Договора о коллективной безопасности прислать в республику миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов и борьбы с вооружёнными бандитскими формированиями.
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