Доступ в интернет в Нур-Султане не прерывается уже сутки

В столице Казахстана Нур-Султане интернет работает без перебоев уже более суток. Как сообщают "Известия", работа Сети возобновилась в стране во вторник около 06:30 по местному времени (03:30 мск).

За это время происходили краткосрочные сбои, скорее всего, они связаны с возросшей нагрузкой на Сеть.

Также в столице работает мобильный интернет.

С 10 января в Казахстане снова можно снять наличные, возобновили операции с деньгами. В стране начали выдавать пенсии и пособия на почте, она будет работать при условии функционирования интернета. Банки закрыты из-за режима ЧП.

Ранее Pravda.Ru писала, что с тех пор, как в Казахстане начались массовые беспорядки на фоне повышения цен на сжиженный газ, интернет в стране работает нестабильно. Многие сайты не открывались, также недоступными были все мессенджеры.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты после того, как жители двух городов вышли на митинг против роста цен на сжиженный газ. Вскоре в крупнейших городах Казахстана вспыхнули беспорядки, которые сопровождались мародёрством и нападением на государственные учреждения. Власти страны ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

По данным МВД Казахстана, жертвами беспорядков стали 17 правоохранителей. Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и стал главой Совбеза. Он попросил страны Организации Договора о коллективной безопасности прислать в республику миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов и борьбы с вооружёнными бандитскими формированиями.