Около 1700 человек задержали за участие в беспорядках и мародёрство в Алма-Ате

За прошедшие сутки в Алма-Ате правоохранители задержали около 1700 человек по подозрению в участии в беспорядках и мародёрстве. Об этом сообщает городская комендатура.

"Всего задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов», - цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

В комендатуре заявили также о "зачистке" от бандитских группировок участков в Алатауском и Медеуском районах.

Кроме того, сообщается о задержании на установленных вокруг Алма-Аты блокпостах 38 человек, "представляющих оперативный интерес".

Напомним, в начале января в некоторых городах Казахстана начались акции протеста, переросшие впоследствии в массовые беспорядки. В республике ввели режим чрезвычайного положения. В связи с массовыми беспорядками президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за поддержкой в ОДКБ. После этого в Казахстан были направлены миротворческие силы. Во минувший вторник, 11 января, глава республики заявил, что вывод миротворцев из Казахстана начнётся через два дня.

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