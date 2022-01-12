Раз Украине нельзя в альянс, пусть она будет НАТО-плюс — придумка экс-главы ANB

В американском конгрессе придумали, как выкрутится из сложной ситуации, в которую ВПК США угодил "из-за России", точнее, её требований по безопасности.

Напомним, одна из ключевых "красный линий" Москвы — невступление Украины в НАТО.

Не желающие терять прибыльный рынок сбыта оружия политики-дельцы изобрели способ и с Москвой не поссориться, и деньги не потерять:

экс-директор ANB (Агентства национальной безопасности) Майкл Роджерс предложил присвоить Незалежной статус "НАТО-плюс".

Что сие означает?

Как пояснил бывший разведчик:

несмотря на то что Украина-таки не станет членом альянса, американцы смогут выделять ей деньги на оружие (которое она у них же потом и купит);

в рамках инициативы предложено выделить Киеву $155 млн на борьбу с российской дезинформацией;

вишенка на торте — в случае проявления агрессии "какого-либо государства" по отношению к Украине США будут обязаны ввести санкции.

По словам Роджерса, последний пункт позволит "наконец закрыть вопрос с СП-2", как только "Россия вторгнется на Украину".

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