В американском конгрессе придумали, как выкрутится из сложной ситуации, в которую ВПК США угодил "из-за России", точнее, её требований по безопасности.
Напомним, одна из ключевых "красный линий" Москвы — невступление Украины в НАТО.
Не желающие терять прибыльный рынок сбыта оружия политики-дельцы изобрели способ и с Москвой не поссориться, и деньги не потерять:
Как пояснил бывший разведчик:
По словам Роджерса, последний пункт позволит "наконец закрыть вопрос с СП-2", как только "Россия вторгнется на Украину".
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