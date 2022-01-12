Нуланд: США работают с ФРГ и ЕС по задержке запуска "Северного потока-2"

США совместно с Германией и ЕС работают над тем, чтобы остановить запуск "Северного потока-2", заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

По её словам, санкции в отношении СП-2 бессмысленно принимать, ведь они не повлияют на блокировку газопровода. Она подчеркнула: цель администрации США — затормозить запуск российского "Северного потока-2".

"Мы сейчас работаем с немцами, Евросоюзом, чтобы замедлить рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство ФРГ предприняло большие шаги к этому", — сказала Нуланд во время брифинга, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте Госдепа США.

Ранее сообщалось, что в американском сенате до 14 января планируется рассмотреть пакет новых ограничительных мер в отношении "Северного потока-2".

СП-2 уже полностью возвели и наполнили техническим газом. Федеральное сетевое агентство Германии проверяет трубопровод на соответствие европейскому законодательству. Компанию Nord Sream 2 AG обязали создать "дочку" в ФРГ и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора.

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