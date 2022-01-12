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Автор Юлия Миленина

Прайс требует: РФ должна объяснить манёвры вблизи Украины или прекратить их

Мир

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США ожидают от РФ конкретных разъяснений по поводу манёвров у границ Украины.

Прайс требует: РФ должна объяснить манёвры вблизи Украины или прекратить их

По его словам, если российские власти откажутся раскрывать подробности военных учений, они должны их прекратить.

Кроме того, Прайс предложил Кремлю разместить тяжёлые вооружения в местах "обычного хранения", передаёт РИА Новости.

"Полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих манёвров или их прекращение", — подчеркнул политик.

Как отметил официальный представитель Госдепа, российско-американские переговоры пройдут продуктивно лишь в том случае, если РФ начнёт помогать снижать напряжённость вокруг Украины.

В западных СМИ регулярно появляются публикации о том, что Россия готовит вооружённое нападение на украинские земли. Кремль уже неоднократно опровергал эту информацию, уточняя, что РФ передвигает войска исключительно в рамках своей территории и не проявляет агрессию.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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