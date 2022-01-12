Прайс требует: РФ должна объяснить манёвры вблизи Украины или прекратить их

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США ожидают от РФ конкретных разъяснений по поводу манёвров у границ Украины.

По его словам, если российские власти откажутся раскрывать подробности военных учений, они должны их прекратить.

Кроме того, Прайс предложил Кремлю разместить тяжёлые вооружения в местах "обычного хранения", передаёт РИА Новости.

"Полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих манёвров или их прекращение", — подчеркнул политик.

Как отметил официальный представитель Госдепа, российско-американские переговоры пройдут продуктивно лишь в том случае, если РФ начнёт помогать снижать напряжённость вокруг Украины.

В западных СМИ регулярно появляются публикации о том, что Россия готовит вооружённое нападение на украинские земли. Кремль уже неоднократно опровергал эту информацию, уточняя, что РФ передвигает войска исключительно в рамках своей территории и не проявляет агрессию.

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