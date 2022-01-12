Изменение курса внешней политики: главы МИД Персидского залива едут в Китай

После хаотичного вывода американских войск из Афганистана в Персидском заливе растёт и крепнет убеждение, что США не являются надёжным союзником для стран региона. И страны начинают искать "новых друзей": главы МИД Саудовской Аравии и других арабских государств Ближнего Востока на этой неделе отправились в Китай.

В дипломатической миссии, которая продлится до пятницы, примут участие министры иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, Омана и Бахрейна, а также Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Подробности о встречах в Пекине пока не разглашаются. Известно только, что речь идет об "углублении" отношений между двумя сторонами. Как заявил на пресс-конференции спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, Китай и страны Персидского залива

"решительно поддержали друг друга в вопросах, затрагивающих их основные интересы, и способствовали практическому сотрудничеству в различных областях с плодотворными результатами".

Выступил с официальный заявлением и первый министр иностранных дел арабских стран, Фейсал бин Фархан Аль Сауд. По итогам встречи с главой МИД Китая он сказал:

"Китай является важным партнёром Саудовской Аравии по стратегическому развитию, и Саудовская Аравия решительно поддерживает принцип одного Китая, а также разумную позицию Пекина по вопросам Гонконга, Синьцзяна и прав человека. Саудовская Аравия готова реализовать свое "видение 2030 года" с новым Китаем. Идёт согласование инициативы по Шелковому пути, а также углубление практического сотрудничества в области нефтегазовых ресурсов" (цитата Global Times).

Саудовская Аравия считается важным западным союзником в регионе Персидского залива.

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