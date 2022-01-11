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Автор Ольга Лебедева

Китай хочет, чтобы Россия помогла "внешним силам" выйти из Центральной Азии

Мир

Москва и Пекин должны работать вместе, чтобы противостоять внешнему вмешательству в Центральную Азию, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай хочет, чтобы Россия помогла "внешним силам" выйти из Центральной Азии

Поводом для заявления стали обвинения, озвученные президентом Казахстана, в том, что "иностранные граждане были причастны" к беспорядкам в его стране.

Озвучил свою позицию Ван И после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили ситуацию в крупнейшей стране Центральной Азии. Напомним, что на прошлой неделе возглавляемая Россией Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила многонациональные миротворческие силы в Казахстан после того, как первоначально мирные протесты по поводу цен на топливо переросли в насилие.

Пекин поддержал реакцию Москвы на кризис — и Китай, и Россия имеют сухопутную границу с Казахстаном, и ее стабильность рассматривается как необходимое условие мира в регионе.

"Стороны должны продолжать укреплять координацию и взаимодействие, противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии и предотвращать цветные революции и противостоять "трём силам зла" (терроризм, экстремизм, сепаратизм) от создания хаоса", — сказал Ван И (цитата МИД Китая).

Высокопоставленный дипломат также заявил, что Россия и Китай должны работать вместе, чтобы помочь странам Центральной Азии справиться с пандемией и в развитии их экономик.

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Темы ван и китай
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