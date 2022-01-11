Британский дипломат: санкции только добавляют России упрямства

Свою точку зрения на события в эфире телеканала CNBC высказал бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон. По его мнению, санкции на Российскую Федерацию не действуют, а только добавляют упрямства.

Вообще, в ходе интервью Брентон не высказывает чего-то, что радикально противоречило бы взглядам западных политиков на отношения с Россией. Но всё же некоторые его мысли заслуживают внимания.

Он, в частности, считает, что Владимир Путин "не пытается добавить России земель". По мнению Брентона, "он (Путин — Ред.) пытается добавить ей безопасности".

При этом экс-посол полагает, что мнение президента России о том, что главным вызовом является расширение НАТО, ошибочно. "Он ищет способ снизить эту угрозу, как он её видит", — сказал Брентон.

По мнению экс-посла, "если дойдет до крайности, он безусловно заберет Донбасс, чтобы показать Западу, как он крут".

"Надеюсь, этого удастся избежать. Потому что если он это сделает или начнет военные действия на Украине, последуют новые санкции, новое выдворение дипломатов и прочие ограничения с обеих сторон. Взаимоотношения пробьют новое дно", — считает Энтони Брентон.

При этом, правда, он не объясняет, в чём именно заключается эта "крайность", которая должна побудить президента России продемонстрировать Западу, "как он крут".

Брентон считает, что санкции на Россию не действуют, а лишь добавляют ей упрямства. А это, по его мнению, добавляет упрямства Западу и приближает угрозу реально опасной конфронтации.

"Русским и американцам это не надо. Русские слабее и просто хотят, чтобы с ними считались. А у Америки главный враг не Россия, а Китай. И крупные разборки с русскими лишь делают ее позиции против Китая слабее", — полагает бывший британский посол в России. Повторяя тем самым ещё одну популярную на Западе точку зрения на нынешние события.