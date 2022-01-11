Поляки отреагировали на угрозы Сикорского "врезать по яйцам" РФ

Поляки крайне негативно отреагировали на угрозу бывшего министра иностранных дел Польши и нынешнего депутата Европарламента Радослава Сикорского "врезать по яйцам" России.

Читатели польского портала Wirtualna Polska резко высказались в комментариях в адрес польского политика.

"Совсем сдурел?", — написал один из один них.

Другой пользователь объяснил своё негодование, по его мнению, ни один дипломат не может допускать таких выражений.

"А кто он сейчас такой? Его язык и риторика для дипломата неприемлемы", - высказался он.

Ранее Сикорский ответил на слова руководителя МИД России Сергея Лаврова, который назвал военно-политический блок НАТО геополитическим проектом по освоению "бесхозных" территорий после распада Организации Варшавского договора.

"Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете ещё раз, то получите по яйцам", — сказал Сикорский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.