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Автор Евгения Васильева

Украинская знахарка рассказала о 13 сибирских шаманах, которые охраняют Путина

Мир

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски сообщила о 13 шаманах из Сибири, которые защищают российского президента Владимира Путина. Также украинская знахарка назвала главу государства "особенным персонажем".

Украинская знахарка рассказала о 13 сибирских шаманах, которые охраняют Путина

"На Путина работает не один шаман, не два. 13 сибирских шаманов. Вы знаете про карпатских мольфаров. К ним можно приравнивать только сибирских шаманов и тибетских. Это очень серьёзный уровень его личной защиты, защиты его здоровья", — заявила мольфарка в эфире "Апостроф ТВ".

Однако не все шаманы трудятся на благо президента РФ. Якутский шаман Александр Габышев пытался пройти через всю страну, чтобы "изгнать из Кремля" её лидера, которого мужчина посчитал демоном. Шамана поместили в психиатрическую больницу.

Ранее перуанские шаманы провели новогодний ритуал очищения портретов Путина, его коллег Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. В ходе процедуры президентам привлекли здоровье и удачу. Шаманы посыпали изображения политиков листьями коки и священным напитком. Этот ритуал является традиционным. Обычно в процессе принимают участие снимки руководителей США и РФ, но в 2021 году шаманы позаботились и о Зеленском.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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