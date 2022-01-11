У половины переболевших коронавирусом россиян выявили осложнения

Почти 2 миллиона россиян прошли углублённую диспансеризацию после коронавируса. У 60% из них выявили осложнения после болезни. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Как пишут "Известия", он выступил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"У 60% выявлены заболевания, связанные с осложнениями от перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе ухудшение течения хронических неинфекционных заболеваний", — сказал он.

Министр рассказал также, что в России держат в резерве 30% коечного фонда для таких пациентов, которые при необходимости можно будет развернуть.

Сейчас в больницах России находятся 114 тысяч пациентов с COVID-19.

"16 тысяч пациентов находятся в тяжёлом состоянии, и почти 3,8 тысяч пациентов — на искусственной вентиляции легких", — сообщил Мурашко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма "Омикрон" ухудшается, и нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Премьер-министр также добавил, что Минздрав вместе с регионами должны донести до всех, кто переболел коронавирусом, что нужно пройти углублённую диспансеризацию.

Он призывает россиян не затягивать с этим вопросом и обращаться к врачам, чтобы вылечиться до конца.

10 января специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро рассказал, что в ближайшие три месяца ситуация будет сложной из-за вспышки штамма "Омикрон". Он добавил, что могут появиться также другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.