Глава Офиса президента Украины сообщил, что 90% граждан готовы воевать против РФ

Руководитель украинского Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев за восемь лет подготовился к защите страны от атаки России. По данным политика, свыше 90% жителей решат противостоять Москве.

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну", — сообщил Ермак в беседе с телеканалом Channel 4 News.

По мнению главы Офиса президента, нападение армии РФ на Украину станет "приговором для НАТО". Странам Европы и США придётся объяснить, почему Москва всё же атаковала соседнее государство и проигнорировала диалог с их представителями, пояснил Ермак.

Вместе с этим он подчеркнул, что членство Киева в альянсе НАТО является указанной в Конституции целью. Руководитель Офиса призвал страны данного объединения, которые выступили против принятия Украины в блок, сказать об этом "честно и дружественно".

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил Кремль, что каждый третий житель страны готов принять участие в боевых действиях против РФ. Однако глава ведомства отметил: войны не будет по причине переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена.

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