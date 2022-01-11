На Украине возмутились эксплуататорским отношением США

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал эксплуататорским отношение американских властей к Украине. Специалиста возмутила риторика, которую в США используют во время предостережений России от вторжения на чужую территорию.

По словам политолога, Вашингтон предупреждал Москву, что она "заплатит высокую цену", если решится на военные действия по отношению к соседней стране. Как подчеркнул эксперт, подобные слова являются неуместными при настоящих союзнических отношениях.

"А если она (цена за вторжение. — Прим. ред.) окажется приемлемой для России? Если она согласится купить Украину за эти деньги?" — сказал Бортник в программе телеканала "112 Украина".

Примером партнёрства можно назвать договорённости США с Японией и Южной Кореей, отметил специалист. Он указал на иное поведение по отношению к Украине. По мнению политолога, американские власти должны защищать страну-союзницу и в случае угрозы напоминать, что враги "будут иметь дело с нами".

Ранее Бортник заявлял, что в Киеве и странах Европейского союза выражают беспокойство из-за вероятности принятия опасных для Украины договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Встреча представителей США и РФ проходила 9 и 10 января в Женеве.

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