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Автор Евгения Васильева

На Украине возмутились эксплуататорским отношением США

Мир

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал эксплуататорским отношение американских властей к Украине. Специалиста возмутила риторика, которую в США используют во время предостережений России от вторжения на чужую территорию.

На Украине возмутились эксплуататорским отношением США

По словам политолога, Вашингтон предупреждал Москву, что она "заплатит высокую цену", если решится на военные действия по отношению к соседней стране. Как подчеркнул эксперт, подобные слова являются неуместными при настоящих союзнических отношениях.

"А если она (цена за вторжение. — Прим. ред.) окажется приемлемой для России? Если она согласится купить Украину за эти деньги?" — сказал Бортник в программе телеканала "112 Украина".

Примером партнёрства можно назвать договорённости США с Японией и Южной Кореей, отметил специалист. Он указал на иное поведение по отношению к Украине. По мнению политолога, американские власти должны защищать страну-союзницу и в случае угрозы напоминать, что враги "будут иметь дело с нами".

Ранее Бортник заявлял, что в Киеве и странах Европейского союза выражают беспокойство из-за вероятности принятия опасных для Украины договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Встреча представителей США и РФ проходила 9 и 10 января в Женеве.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша женева россия япония украина евросоюз южная корея руслан бортник
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