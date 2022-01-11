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Автор Игорь Рябов

В США назвали российский Су-34 королём быстрых реактивных самолетов

Мир

Возможности топливной системы российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 делают его аномалией среди современных военных самолётов, сообщает журнал The Drive.

В США назвали российский Су-34 королём быстрых реактивных самолетов

По словам автора статьи Томаса Ньюдика, Су-34 может нести на борту "поразительный" объём топлива без дозаправки в воздухе, что делает его "королём быстрых реактивных самолетов".

Российский истребитель несёт три подвесных бака с топливом, чей вес составляет 18 тонн. Это соответствует шести топливным бакам истребителя ВВС США F-16.

Также Су-34 может преодолевать дистанцию до трех тысяч километров и нести на борту шесть авиабомб, каждая из которых весит по 500 килограммов, четыре ракеты класса "воздух-воздух" и дополнительные топливные баки.

Таким образом, Су-34 способен уничтожать цели, которые отдалены от него на расстоянии 480 километров, тогда как у Су-24 этот показатель составляет 290 километров, отметил автор материала.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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