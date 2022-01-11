ВОЗ: Большая часть европейцев заразится "омикроном" в ближайшие недели

Большая часть европейцев заразится "омикроном" в ближайшие недели. Таковы прогнозы Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете. Их озвучил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РИА Новости.

По его словам, новым вариантом коронавируса в ближайшие шесть-восемь недель заболеют более 50% населения Европы. Сейчас он быстро распространяется на Балканском полуострове.

По данным Клюге, уже 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания новым вирусом.

Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре 2021 года. Его назвали греческой буквой "омикрон". Из-за него Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из некоторых стран Африки. В России первые случаи заражения новым штаммом выявили 14 декабря. К концу года таких пациентов стало больше ста.