Блогерам и журналистам Узбекистана запретили освещать события в Казахстане

Служба государственной безопасности Узбекистана неофициально запретила блогерам и журналистам говорить о событиях в Казахстане. Там опасаются массовых беспорядков и протестных акций. Об этом сообщает "Радио Озодлик" (подразделение "Радио Свобода", включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Нескольким блогерам после рассказа о событиях в Казахстане, позвонили и попросили удалить видео и больше не выкладывать. Некоторых из них вызвали на допрос в милицию и спецслужбы. Части журналистов пришлось написать расписки, что они не будут рассказывать о том, что происходит в соседней стране под угрозой преследования.

"Я разместил на своих каналах два-три видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили (…) и попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события", — рассказал известный в стране блогер.

По его словам, государственные издания и телеканалы также практически не освещают беспорядки в Казахстане.

"О них пишут, только без подробностей, вкратце. То есть, установлена какая-то граница. К примеру, освещающие эти события не могут сравнивать ситуацию в Казахстане и у нас, говорить о том, что у нас намного хуже, чем у них, критиковать правительство Токаева", — заявил изданию один из местных журналистов.

В большинстве мечетей также призывают не поднимать вопросы о беспорядках и поддержать руководство Узбекистана.