Талибы* опровергли данные главы Таджикистана о лагерях террористов в Афганистане

Представители террористического движения "Талибан"* назвали ложью заявления лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о подготовке боевиков на северо-востоке Афганистана рядом с границей стран ОДКБ. Позицию радикалов объявил заместитель главы Министерства информации и культуры талибов* Билал Карими.

"Исламский эмират Афганистан заверяет все соседние страны, что наши границы в безопасности, а с нашей земли ни одной стране, в том числе и Таджикистану, ничто не будет угрожать", — написал представитель "Талибана" в Twitter.

Вместе с этим заместитель министра заявил, что некоторые "отдельные лица", которые бегут из Афганистана, сообщают политикам дезинформацию. Как подчеркнул Карими, слова президента Таджикистана о лагерях террористов нельзя назвать правдивыми.

Ранее 10 декабря прошла виртуальная встреча членов ОДКБ. Во время мероприятия Рахмон рассказал о 40 пунктах, в которых тренируют боевиков. Также президент призвал "создать пояс безопасности вокруг Афганистана".

* запрещённая в РФ террористическая организация

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