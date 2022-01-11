Кремль отказался поддержать прогноз Лукашенко

Российская сторона не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Белоруссии заявил, что если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, и прежде всего — в Узбекистане. По словам Александра Лукашенко, по имеющейся у него информации, взгляды террористов "уже брошены на Узбекистан".

Дмитрий Песков прокомментировал это заявление так: "Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах".

Стоит заметить, что Узбекистан не является членом Организации Договора о коллективной безопасности с 2012 года.

Российским официальные лица не впервые выражают несогласие с заявлениями президента Белоруссии.

Напомним, в декабре прошлого года президент Белоруссии заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европе, если санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение и не будет возможности ответить другими мерами.

Пресс-секретарь президента России тогда выразил надежду, что препятствий для выполнения контрактных обязательств перед потребителями газа в Европе создано не будет

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", — сказал Дмитрий Песков.

Впрочем, не стоит делать какие-то далекоидущие выводы относительно разногласий между российским и белорусским руководством. В конце концов, Александр Лукашенко ранее делал весьма резкие заявления и в адрес России.