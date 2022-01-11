EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Кремль отказался поддержать прогноз Лукашенко

Мир

Российская сторона не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль отказался поддержать прогноз Лукашенко

Накануне на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Белоруссии заявил, что если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, и прежде всего — в Узбекистане. По словам Александра Лукашенко, по имеющейся у него информации, взгляды террористов "уже брошены на Узбекистан".

Дмитрий Песков прокомментировал это заявление так: "Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах".

Стоит заметить, что Узбекистан не является членом Организации Договора о коллективной безопасности с 2012 года.

Российским официальные лица не впервые выражают несогласие с заявлениями президента Белоруссии.

Напомним, в декабре прошлого года президент Белоруссии заявил, что Минск может перекрыть транзит газа в Европе, если санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение и не будет возможности ответить другими мерами.

Пресс-секретарь президента России тогда выразил надежду, что препятствий для выполнения контрактных обязательств перед потребителями газа в Европе создано не будет

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", — сказал Дмитрий Песков.

Впрочем, не стоит делать какие-то далекоидущие выводы относительно разногласий между российским и белорусским руководством. В конце концов, Александр Лукашенко ранее делал весьма резкие заявления и в адрес России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы узбекистан дмитрий песков александр лукашенко
Новости
Певица Жасмин объяснила, почему скрывает мужа от публики
В Алма-Ате обнаружили тайник с оружием, украденным во время беспорядков
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена: нет готовности к разговору
ООН: цены на продукты за год выросли на 28%
Кардиолог объяснила, как укрепить сердце после коронавируса
Кремль отказался поддержать прогноз Лукашенко
ФСБ задержала 18-летнего жителя Тверской области за подготовку терактов
Песков: угрозы санкций вряд ли повлияют на делегацию РФ в ходе переговоров с США
Волочкову высмеяли за фото в купальнике с втянутым животом
Блогер сфотографировалась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы
Последние материалы
Кардиолог объяснила, как укрепить сердце после коронавируса
Кремль отказался поддержать прогноз Лукашенко
ФСБ задержала 18-летнего жителя Тверской области за подготовку терактов
Песков: угрозы санкций вряд ли повлияют на делегацию РФ в ходе переговоров с США
Волочкову высмеяли за фото в купальнике с втянутым животом
Почему люди не запоминают чужие имена
Блогер сфотографировалась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы
"Повода для оптимизма не видим": Песков оценил переговоры РФ и США
Замглавы центра Гамалеи рассказал, как делал прививку от коронавируса Путину
Молдавия попросила "Газпром" отменить авансовый платёж за газ
Популярное
Общество
Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане
Политика. Новости и аналитика
Крым наш с 1792 года по "вечному и нерушимому" договору
Ирина Шлионская Почему люди не запоминают чужие имена Ирина Шлионская Василий Амирджанов Лишённым поздравления Путина предложили компенсацию Василий Амирджанов Александр Артамонов Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле" Александр Артамонов
Общество
Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Мир. Новости мира
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников