EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Военные из США сообщили, что наблюдают за российским кораблём у Гавайев

Мир

Военные из США заявили, что зафиксировали российский корабль в Тихом океане неподалёку от Гавайев и начали наблюдение за ним.

Военные из США сообщили, что наблюдают за российским кораблём у Гавайев

Как сообщает издание Honolulu Star-Advertiser, ссылаясь на представителя Индо-Тихоокеанского командования американских вооружённых сил майора Роба Мартинса, эксперты тщательно отслеживают все передвижения в районе с помощью патрульной авиации и надводных судов.

"Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США в рамках обычных ежедневных операций следит за российским кораблём, который осуществляет деятельность в международных водах недалеко от Гавайев", — сказал Мартинс.

Он добавил, что специалисты действуют в соответствии с международными морскими и воздушными нормами.

При этом отмечается, что корабль сейчас находится совсем рядом с исключительной экономической зоной Гавайев. Впервые американские военные заметили его в минувшую пятницу, 7 января.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВС РФ: первый корабль противоминной обороны нового поколения.
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы тихий океан
Новости
Центр Гамалеи: омикрон-штамм COVID-19 вытеснит "дельту" в России
Юлия Ковальчук спровоцировала слухи о своей беременности
Володин назвал "необходимым" участие ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане
Военные из США сообщили, что наблюдают за российским кораблём у Гавайев
Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат политикам
Умер двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев
Экс-супруг госпитализированной с инсультом Прокловой: "Есть кому позаботиться"
Захарова отреагировала на заявления об агрессии РФ против Казахстана
Канделаки готова научить женщин уверенности в себе за 60 тысяч рублей
Экс-глава МИД Украины заявил, что каждый третий гражданин готов воевать с РФ
Последние материалы
Володин назвал "необходимым" участие ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане
Военные из США сообщили, что наблюдают за российским кораблём у Гавайев
Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат политикам
Экс-супруг госпитализированной с инсультом Прокловой: "Есть кому позаботиться"
Захарова отреагировала на заявления об агрессии РФ против Казахстана
Канделаки готова научить женщин уверенности в себе за 60 тысяч рублей
Экс-глава МИД Украины заявил, что каждый третий гражданин готов воевать с РФ
В посольстве РФ отреагировали на требование США "вернуть войска в казармы"
Джоковичу собираются повторно аннулировать визу
Татьяну Тарасову снова госпитализировали
Популярное
Общество
Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Политика. Новости и аналитика
Крым наш с 1792 года по "вечному и нерушимому" договору
Мир. Новости мира
Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане
Ирина Шлионская В США с бездомными животными работают "особые" отделы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Лишённым поздравления Путина предложили компенсацию Василий Амирджанов Александр Артамонов Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле" Александр Артамонов
Общество
Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Иммунолог: от омикрон-штамма будет больше смертей, чем от "дельты"
Здоровье
Иммунолог: от омикрон-штамма будет больше смертей, чем от "дельты"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников