Военные из США сообщили, что наблюдают за российским кораблём у Гавайев

Военные из США заявили, что зафиксировали российский корабль в Тихом океане неподалёку от Гавайев и начали наблюдение за ним.

Как сообщает издание Honolulu Star-Advertiser, ссылаясь на представителя Индо-Тихоокеанского командования американских вооружённых сил майора Роба Мартинса, эксперты тщательно отслеживают все передвижения в районе с помощью патрульной авиации и надводных судов.

"Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США в рамках обычных ежедневных операций следит за российским кораблём, который осуществляет деятельность в международных водах недалеко от Гавайев", — сказал Мартинс.

Он добавил, что специалисты действуют в соответствии с международными морскими и воздушными нормами.

При этом отмечается, что корабль сейчас находится совсем рядом с исключительной экономической зоной Гавайев. Впервые американские военные заметили его в минувшую пятницу, 7 января.

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