Захарова отреагировала на заявления об агрессии РФ против Казахстана

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что РФ выступает агрессором в ситуации с Казахстаном.

Она назвала подобные высказывания "околёсицей". По её словам, Россия совместно с союзниками по ОДКБ помогала стабилизировать обстановку на территории республики во время массовых беспорядков.

"Мы читаем от людей, которые никогда не были ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, ни профессионалами, какую-то околёсицу, что РФ — агрессор", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

В первые дни нового года практически по всему Казахстану начались массовые беспорядки. Президент страны Касым-Жомарт Токаев расценил происходящее как террористическую атаку и обратился за помощью к партнёрам по ОДКБ. Миротворцы оперативно прибыли в республику для восстановления правопорядка и охраны важных объектов.

Через два дня начнётся вывод войск ОДКБ из Казахстана.

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