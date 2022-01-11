Сотрудники посольства РФ в США не согласились с требованием первого замгоссекретаря Штатов Уэнди Шерман "вернуть войска в казармы".
Как сообщается в Twitter-аккаунте посольства, Россия продолжит проводить тренировки в рамках своей территории по собственному усмотрению.
"Не понимаем логику замгоссекретаря, которая заявляет, что РФ должна "вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие идут учения и какова их цель", — сказано в посте.
Также в посольстве напомнили, что Штаты отказываются обсуждать свои действия и численность войск в Европе.
Десятого января на брифинге Шерман подчеркнула: Россия может доказать, что у неё нет планов по нападению на Украину только "путём деэскалации и возращения войск в казармы".
Как ранее отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, РФ не готовит вторжение на украинские земли, а лишь передвигает войска в пределах своей территории.
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