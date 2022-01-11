Власти Кабула чтят память погибших террористов-смертников из рядов талибов* настолько, что частью новой правительственной армии станет "Бригада мучеников".
Об этом сегодня сообщает DW.
"То, что Талибан* объявил войну ИГИЛ* — всего лишь попытка установить порядок в Афганистане и завоевать легитимность среди населения. На самом же деле талибы* во власти не намерены отказываться от этой формы борьбы (терроризма). Это было наглядно продемонстрировано на параде победы вскоре после прихода группировки к власти: в военном строю шли потенциальные террористы-смертники, одетые в свои взрывающиеся жилеты", — пишет издание и напоминает, что министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, говоря о победе над "неверными" — над НАТО и прозападным правительством Кабула — высоко оценивает джихад и жертву, которую принесли "мученики и моджахеды", называя их "героями ислама и страны".
Ранее западные СМИ сообщили, что талибы* "наградили" родственников нескольких террористов-смертников $100 долларами, одеждой и землей.
Руководство талибов* ведёт набор в новую "бригаду мучеников" из потенциальных террористов-смертников, сообщает DW со ссылкой на Радио Свободная Европа (RFE)**, проиллюстрировав "объявление" фотографией доски с надписью "Офис бригады мучеников" в Министерстве обороны Кабула.
Представитель талибов* Забихулла Муджахид подтвердил, что они хотят зачислить террористов-смертников в афганскую армию:
"Наши бригады мучеников войдут в состав армии и будут действовать там как спецназ", — цитирует его слова издание.
По данным DW, руководство талибов* еще в октябре объявило о переброске "бригады мучеников", "готовой на всё для защиты своей страны", на границу с Таджикистаном.
Сколько потенциальных террористов-смертников у талибов*, неизвестно. Согласно сообщению Министерства обороны, новая афганская армия должна насчитывать 100 тысяч человек.
* террористические организации, запрещённые в РФ
** СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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