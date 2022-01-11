"Бригада мучеников": в армии талибов* создано подразделение смертников

Власти Кабула чтят память погибших террористов-смертников из рядов талибов* настолько, что частью новой правительственной армии станет "Бригада мучеников".

Об этом сегодня сообщает DW.

"То, что Талибан* объявил войну ИГИЛ* — всего лишь попытка установить порядок в Афганистане и завоевать легитимность среди населения. На самом же деле талибы* во власти не намерены отказываться от этой формы борьбы (терроризма). Это было наглядно продемонстрировано на параде победы вскоре после прихода группировки к власти: в военном строю шли потенциальные террористы-смертники, одетые в свои взрывающиеся жилеты", — пишет издание и напоминает, что министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, говоря о победе над "неверными" — над НАТО и прозападным правительством Кабула — высоко оценивает джихад и жертву, которую принесли "мученики и моджахеды", называя их "героями ислама и страны".

Ранее западные СМИ сообщили, что талибы* "наградили" родственников нескольких террористов-смертников $100 долларами, одеждой и землей.

"Бригады мучеников становятся частью армии"

Руководство талибов* ведёт набор в новую "бригаду мучеников" из потенциальных террористов-смертников, сообщает DW со ссылкой на Радио Свободная Европа (RFE)**, проиллюстрировав "объявление" фотографией доски с надписью "Офис бригады мучеников" в Министерстве обороны Кабула.

фото: Natiq Malikzada | ناطق ملکزاده @natiqmalikzada

Представитель талибов* Забихулла Муджахид подтвердил, что они хотят зачислить террористов-смертников в афганскую армию:

"Наши бригады мучеников войдут в состав армии и будут действовать там как спецназ", — цитирует его слова издание.

По данным DW, руководство талибов* еще в октябре объявило о переброске "бригады мучеников", "готовой на всё для защиты своей страны", на границу с Таджикистаном.

Сколько потенциальных террористов-смертников у талибов*, неизвестно. Согласно сообщению Министерства обороны, новая афганская армия должна насчитывать 100 тысяч человек.

До смены власти в августе афганская армия насчитывала около 300 тысяч солдат.

* террористические организации, запрещённые в РФ

** СМИ, выполняющее функции иностранного агента

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