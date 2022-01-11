Forbes: Миллиардер Игорь Рыбаков не может выехать из Казахстана

Российский миллиардер Игорь Рыбаков не может выехать из Казахстана.

Представитель бизнесмена из списка Forbes уточнил, что Рыбаков улетел в Казахстан 3 января. Он планировал отдохнуть на одном из горнолыжных курортов. Также у него были запланированы два мероприятия в Алмате — презентация его книги "ТОК" на казахском языке и бизнес-форум. Из-за массовых протестов мероприятия отменили. Бизнесмен остался без интернета и "практически" без связи.

Рыбаков собирался вернуться домой 10 января, но пока этого сделать не получается.

Где именно сейчас находится бизнесмен, не уточняется. По словам представителя, Рыбаков планирует добраться в безопасное место и оттуда улететь на родину.

Рыбаков — совладелец компании "Технониколь". Он входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, который составляет Forbes. Рыбаков занимает 70-е место. Его состояние оценивается в 2 миллиарда долларов.

Беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года после того, как жители двух городов вышли на митинг против роста цен на сжиженный газ. Вскоре в крупнейших городах Казахстана вспыхнули беспорядки, которые сопровождались мародёрством и нападением на государственные учреждения. Власти страны ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.