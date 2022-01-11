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Автор Юлия Миленина

Американский политолог Миллер: бороться с "Северным потоком-2" бесполезно

Мир

В случае возможной блокировки запуска "Северного потока-2" РФ не понесёт значительных потерь в экономической сфере. Об этом заявил американский политолог Крис Миллер.

Американский политолог Миллер: бороться с "Северным потоком-2" бесполезно

В материале для издания Foreign Affairs эксперт отметил, что сегодня некоторые политики в Конгрессе США всё ещё рассчитывают остановить российский газопровод.

Однако, подчеркнул Миллер, экономические издержки для РФ будут почти нулевыми.

"Если "Северный поток-2" отменят, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам. Избыток пропускной способности трубопровода уже есть, поэтому объём продаж российского газа в Европу не изменится", — написал автор статьи.

Он добавил, что санкции в отношении российских олигархов, также получившие большую поддержку в Конгрессе, вряд ли изменят расчёты Кремля. По мнению Миллера, бизнес-элита из РФ предпочла бы и дальше ездить на Запад и сохранять счета в иностранных банках. Эксперт убеждён: она не определяет внешнюю политику страны.

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"Северный поток-2" опять под угрозой: что говорят эксперты?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы северный поток-2
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