Политолог Багдасаров: США "забалтывают" Россию и усиливают влияние

Американцы "забалтывают" Россию на переговорах по гарантиям безопасности и одновременно пытаются усилить влияние на постсоветском пространстве. Такое мнение выразил военный специалист, политолог Семён Багдасаров.

В интервью argumenti.ru эксперт заявил, что США "заталкивают" переговоры в долгосрочное направление в виде ОБСЕ, Совета Россия — НАТО и других встреч.

"То есть забалтывают и одновременно стараются усилить своё влияние на постсоветском пространстве, а при этом ещё и отдавливают бывшие республики СССР от нашей страны", — сказал Багдасаров.

Также политолог оценил дальнейшие действия РФ в случае, если США не примут её условия. По словам эксперта, Россия даже при таком сценарии не будет с помощью гиперзвукового оружия уничтожать все точки, откуда ВСУ стреляют по Донбассу.

"Но давно пора уничтожить пункты управления, которые командуют украинскими войсками на Донбассе, применять там разведывательно-диверсионные группы", — отметил специалист.

Однако он усомнился, что власти РФ действительно пойдут на такие шаги.

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