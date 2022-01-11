Сегодня, 11 января, по инициативе Турции пройдёт совещание глав МИД Организации тюркских государств. Повод собраться в онлайн-режиме — события в Казахстане.
Как пояснил турецкий министр Мевлют Чавушоглу, Анкара готова предоставить Нур-Султану любую необходимую помощь и хочет "это обсудить" с союзниками:
"Проблемы других стран-участниц, а именно тюркского мира, это наши проблемы. Весь мир увидел это в карабахской победе" — заявил Чавушоглу.
К слову, накануне во всех турецких СМИ появились материалы о необходимости Организации тюркских государств "подготовить юридическую почву для создания собственной военной структуры". Возглавит которую, конечно же, Турция — в Анкаре убеждены:
Общие правила турки довольно успешно — до недавних событий — внедряли в Казахстане, независимость которого Турция признала первой. Там, как отмечают "Известия":
Всё это, по мнению экспертов, делалось с целью не допустить сближения Казахстана с Россией, усиления роли которой на международной арене в целом и в регионе, в частности, Турция боятся.
По словам доцента Дипломатической академии МИД России Владимира Аваткова, Эрдоган долго "обхаживал" Назарбаева, называя его аксакалом тюркского мира:
"Эта восточная лесть была направлена на укрепление влияния Анкары в Казахстане. Он находится под существенным влиянием внешних игроков в рамках своей многовекторной политики. Здесь идет активная борьба между Китаем, Западом, а также разными Турциями — сторонниками Гюлена и сторонниками Эрдогана", — пояснил "Известиям" политолог.
А теперь, после активного вмешательства в события в Казахстане сил ОДКБ, все приложенные усилия могут пойти прахом:
"Для Турции большой неожиданностью стала оперативная поддержка Казахстана посредством механизма ОДКБ. Это та безопасность, которую не смогли обеспечить в рамках Организации тюркских государств. По сути, в очередной раз был надломлен фундамент туркоцентричного Турана — после Сирии и Крыма", — пояснил Аватков.
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