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Автор Ольга Лебедева

Почему Турция нацелилась на Казахстан

Мир

Сегодня, 11 января, по инициативе Турции пройдёт совещание глав МИД Организации тюркских государств. Повод собраться в онлайн-режиме — события в Казахстане.

Почему Турция нацелилась на Казахстан

Как пояснил турецкий министр Мевлют Чавушоглу, Анкара готова предоставить Нур-Султану любую необходимую помощь и хочет "это обсудить" с союзниками:

"Проблемы других стран-участниц, а именно тюркского мира, это наши проблемы. Весь мир увидел это в карабахской победе" — заявил Чавушоглу.

К слову, накануне во всех турецких СМИ появились материалы о необходимости Организации тюркских государств "подготовить юридическую почву для создания собственной военной структуры". Возглавит которую, конечно же, Турция — в Анкаре убеждены:

  • все тюрки должны объединиться под её эгидой и жить по турецким правилам.

Казахстан - важная точка на карте тюркского мира

Общие правила турки довольно успешно — до недавних событий — внедряли в Казахстане, независимость которого Турция признала первой. Там, как отмечают "Известия":

  • одна за другой появились структуры тюркского сотрудничества: Всемирная ассамблея тюркских народов, Тюркский совет, Агентство по тюркскому сотрудничеству и развитию (TIKA) — турецкий аналог Россотрудничества;
  • были созданы 26 турецких учебных заведений — лицеев и университетов;
  • молодёжь активно направляли получать образование в Турции, откуда, получив диплом, специалисты возвращались домой уже в статусе "элиты общества";
  • создавались объединенные структуры на министерском уровне, на всех направлениях, прежде всего силовые.
  • создавались всевозможные фонды — научные, культурные и религиозные;
  • работали турецкие телеканалы.

Всё это, по мнению экспертов, делалось с целью не допустить сближения Казахстана с Россией, усиления роли которой на международной арене в целом и в регионе, в частности, Турция боятся.

По словам доцента Дипломатической академии МИД России Владимира Аваткова, Эрдоган долго "обхаживал" Назарбаева, называя его аксакалом тюркского мира:

"Эта восточная лесть была направлена на укрепление влияния Анкары в Казахстане. Он находится под существенным влиянием внешних игроков в рамках своей многовекторной политики. Здесь идет активная борьба между Китаем, Западом, а также разными Турциями — сторонниками Гюлена и сторонниками Эрдогана", — пояснил "Известиям" политолог.

А теперь, после активного вмешательства в события в Казахстане сил ОДКБ, все приложенные усилия могут пойти прахом:

"Для Турции большой неожиданностью стала оперативная поддержка Казахстана посредством механизма ОДКБ. Это та безопасность, которую не смогли обеспечить в рамках Организации тюркских государств. По сути, в очередной раз был надломлен фундамент туркоцентричного Турана — после Сирии и Крыма", — пояснил Аватков.

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Турция и Россия: "война столетия"
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия турция казахстан мевлют чавушоглу
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