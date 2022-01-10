EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

В Белоруссии задержаны лица, угрожавшие миротворцам ОДКБ в соцсетях

Мир

Белорусские правоохранители задержали людей, которые написали оскорбительные и циничные комментарии в адрес военнослужащих, прилетевших в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ.

В Белоруссии задержаны лица, угрожавшие миротворцам ОДКБ в соцсетях

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ прислать в республику миротворцев для охраны важных стратегических объектов и усмирения массовых беспорядков, которые охватили страну после повышения цены на сжиженный газ. Белоруссия направила в Казахстан военнослужащих по контракту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Они охраняют арсенал артиллерийских боеприпасов в поселке Копчегай и военный аэродром "Жетыген" в Казахстане.

Сейчас правоохранители идентифицируют личности людей, которые написали в соцсетях оскорбления и угрозы в адрес белорусских миротворцев. Уже задержаны два человека — минчане 30 и 32 лет.

По данным МВД Белоруссии, большинство таких комментаторов — подписчики экстремистских Telegram-каналов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан белоруссия касым-жомарт токаев
Новости
Украинский депутат заявил, что РФ может признать Донбасс после встречи с США
Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане
IT-специалист рассказал, кто мог помочь заблокировать Интернет в Казахстане
Токаев: беспорядки в Казахстане — это террористическая атака
Спецпосланник ВОЗ предупредил о трёх трудных месяцах из-за коронавируса
Корпоратив врачей в Лесосибирске на видео сняла супруга умирающего пациента
В СК подтвердили информацию о замёрзшем насмерть депутате КПРФ
Петербург стал опасным для прогулок из-за сосулек и скользких тротуаров
Теннисиста Джоковича освободили от всех обвинений в Австралии
Казахстан вновь остался без интернета
Последние материалы
В США с бездомными животными работают "особые" отделы
Дмитрий Нестеров: с хештегом “Помогать легко” категорически не согласен
Психолог: почему женщина не может выйти замуж
Украинский депутат заявил, что РФ может признать Донбасс после встречи с США
Депутат Никонов обвинил США в организации беспорядков в Казахстане
Интеллигенты позвали Россию в НАТО
IT-специалист рассказал, кто мог помочь заблокировать Интернет в Казахстане
Токаев: беспорядки в Казахстане — это террористическая атака
Спецпосланник ВОЗ предупредил о трёх трудных месяцах из-за коронавируса
Корпоратив врачей в Лесосибирске на видео сняла супруга умирающего пациента
Популярное
Общество
Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"
Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты
Мир. Новости мира
Украина не может вывезти своих граждан из Алма-Аты
Шоу-бизнес
Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"
Бывший СССР
Политолог Шибутов о судьбе Казахстана: халифат ИГИЛ* и десятки тысяч погибших
Ирина Шлионская В США с бездомными животными работают "особые" отделы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Лишённым поздравления Путина предложили компенсацию Василий Амирджанов Александр Артамонов Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле" Александр Артамонов
Общество
Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"
Мир. Новости мира
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
МИД РФ предупредил США о возможной единственной встрече в Женеве
Мир. Новости мира
МИД РФ предупредил США о возможной единственной встрече в Женеве
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников