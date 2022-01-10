В Белоруссии задержаны лица, угрожавшие миротворцам ОДКБ в соцсетях

Белорусские правоохранители задержали людей, которые написали оскорбительные и циничные комментарии в адрес военнослужащих, прилетевших в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ прислать в республику миротворцев для охраны важных стратегических объектов и усмирения массовых беспорядков, которые охватили страну после повышения цены на сжиженный газ. Белоруссия направила в Казахстан военнослужащих по контракту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Они охраняют арсенал артиллерийских боеприпасов в поселке Копчегай и военный аэродром "Жетыген" в Казахстане.

Сейчас правоохранители идентифицируют личности людей, которые написали в соцсетях оскорбления и угрозы в адрес белорусских миротворцев. Уже задержаны два человека — минчане 30 и 32 лет.

По данным МВД Белоруссии, большинство таких комментаторов — подписчики экстремистских Telegram-каналов.

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