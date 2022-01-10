Токаев поговорил о массовых беспорядках в Казахстане с главой ЕС

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о "продуктивном" разговоре с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем. Темой для обсуждения стали события в республике.

Президент подчеркнул, что власти не применяют силу по отношению к мирным протестующим. Подобные заявления являются ложными данными, сказал Токаев. Вместе с этим он указал на намерение Казахстана продолжить улучшать отношения со странами Евросовета.

"Обсудили обновлённую информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность, мы предприняли экстренные меры для восстановления конституционного порядка и правопорядка", — отметил президент на своей странице в Twitter.

Ранее Токаев в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ назвал причины, по которым некоторые политики усомнились в легитимности миротворческой миссии организации. По мнению главы Казахстана, такие страны не получили достоверную информацию и не поняли обстановку в республике.

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