Интересы России не учтены: глава МИД ФРГ заявила о целях ЕС в Центральной Азии

Европейский союз должен поддерживать "тесный обмен мнениями" относительно событий в Казахстане. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По её словам, "абсолютно точно, что не в интересах Европы, чтобы страны Центральной Азии попали под одностороннюю зависимость от России или Китая", сообщает ТАСС.

Заявила глава МИД Германии в Риме, где провела переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны Луиджи Ди Майо. После переговоров Бербок заявила, что обсуждала с ним события в Казахстане, которые "всех шокировали, и где ещё не ясно, как и почему протесты скатились к насилию".

Напомним, накануне французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил о недопустимости подавления демонстраций, направленных против повышения стоимости жизни. Нет, это не протестах "жёлтых жилетов" во Франции, это про события в Казахстане.

Как сообщил месье Бон, министры иностранных дел европейских стран обсудят возможные ответные меры в связи с подавлением антиправительственных протестов в Казахстане.

"(Они обсудят) меры, которые может принять Европа, чтобы направить сигнал: нельзя подавлять людей, демонстрантов, протестующих против высокой стоимости жизни", — заявил Клеман Бон.