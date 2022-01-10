Лидер Швейцарии Иньяцио Кассис переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу напряжённой ситуации на границе Украины.
Главы двух государств вышли на связь друг с другом в день, когда Россия и США обсуждают в Женеве гарантии безопасности. Об этом президент Швейцарии сообщил на своей странице в Twitter. Он сделал акцент на том, что швейцарская сторона поддерживает Украину и не желает дальнейшего обострения ситуации.
"Содержательный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации", — написал он в публикации.
Ранее в минобороны Литвы заявили, что Украина — это жертва, которой необходимо защищать себя всеми возможными средствами. Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что республика готова передать украинской стороне летальное оружие.
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